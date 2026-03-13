01:35  13 марта
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
13 марта 2026, 07:53

Кэшбек от власти – не экономия, а ловушка: как вы платите трижды за то же самое

13 марта 2026, 07:53
Читайте також українською мовою
Надо в Верховной Раде уточнить, откуда деньги из государственного бюджета на все это?!
Надо в Верховной Раде уточнить, откуда деньги из государственного бюджета на все это?!
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если граждане не будут критически мыслить и будут молчаливо соглашаться даже на то, что вынимают деньги из их собственного кармана – такая страна вряд ли будет иметь экономическое развитие и сможет догнать лидеров Европы.

Посмотрит на этот кэшбек с горючим. В народе его уже окрестили: "Є-Бачок" или "Є-Бак".

Я бы сказал, что это программа: "Є-Лох".

Почему? Вы заплатите трижды!

Первый раз в повышенную цену включат беспроцентный кредит от вас продавцу топлива (выбора – не будет) для того, чтобы за ваши деньги (а не скажем деньги банка) закупить следующую партию.

Второй раз вы заплатите налогами в бюджет, из которого кому-нибудь отдадут кэшбек.

И третий раз вы заплатите, потому что отдадите свои деньги в условиях инфляции и девальвации гривны. То есть сто гривен сейчас и через месяц – это разные по покупательной способности сто гривен.

Кроме того, вас еще загоняют в "цифровое стойло", не давая ни одного выбора.

И в итоге, вы еще раз заплатите… заплатите самую большую цену: вашу судьбу решат за вас на выборах идеологи и "схематозники" кэшбека, а не те, кто будет готов поставить на развитие экономически независимого от власти среднего класса.

Почувствуйте мастерство властных политтехнологов: принимаешь в этом участие – ты участник программы "Є-Лох". Не берешь кэшбек – ты просто лох.

А чтобы так не было, нужно в Верховной Раде уточнить, откуда деньги из государственного бюджета на это все?

Может, все же направим дополнительные ресурсы (видим, что они есть) на нужды Вооруженных Сил Украины, а не на эти "лоховские программы"?

