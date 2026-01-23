Чиновника КГГА подозревают в нанесении ущерба столице на более полумиллиарда гривен

фото: Полиция Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Репик получил подозрение из-за нанесения ущерба городу на 581 млн гривен.

По данным источников, несмотря на наличие достаточных бюджетных средств, Киев привлекал кредитные ресурсы и платил сотни миллионов гривен процентов.

Это привело к безосновательным расходам бюджета города.

Ранее мы сообщали, что в Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия. В частности, проверяют чиновников Департамента финансов.