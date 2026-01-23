Чиновника КГГА подозревают в нанесении ущерба столице на более полумиллиарда гривен
Директору Департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимиру Репику вручено подозрение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Репик получил подозрение из-за нанесения ущерба городу на 581 млн гривен.
По данным источников, несмотря на наличие достаточных бюджетных средств, Киев привлекал кредитные ресурсы и платил сотни миллионов гривен процентов.
Это привело к безосновательным расходам бюджета города.
Ранее мы сообщали, что в Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия. В частности, проверяют чиновников Департамента финансов.
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окнаВсе новости »
23 января 2026, 11:57Кличко призвал киевлян сделать запасы и по возможности уехать из города
23 января 2026, 11:38Конфликт из-за ремонта теплосети: в Киеве избили коммунальщика
23 января 2026, 09:48
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 19:50В Донецкой области в результате атаки вражеского БпЛА погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович
23 января 2026, 19:49Убил, положил в чемодан и выбросил на свалку: в Ровно судили мужчину, который жестоко убил знакомого
23 января 2026, 19:35В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед: патрульным удалось избежать трагедии
23 января 2026, 19:30Стало известно, кто внес залог за Тимошенко
23 января 2026, 19:30В Бердичеве стартовал интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести
23 января 2026, 19:11На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
23 января 2026, 19:08Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков
23 января 2026, 19:00В мире все сейчас крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее
23 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все блоги »