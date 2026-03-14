Россияне атаковали Киевщину: четыре человека погибли

В ночь на 14 марта русская армия атаковала Киевщину. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В Вышгородском районе в результате атаки врага поврежден грузовой автомобиль и склад. К сожалению, погиб местный житель. Еще два человека госпитализированы.

На Обуховщине в результате обстрела повреждена кровля многоэтажной и лифтовой шахты.

В Броварах повреждены склады, общежитие, теплица, два частных дома и почтовое отделение. Погибли три человека. Еще восемь местных жителей ранены.

На Белоцерковщине повреждено хозяйственное здание.

Напомним, ранее в Днепровском Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутный автобус. Отметим, что в результате атаки пострадали 20 человек, среди которых 17-летний подросток.