UA | RU
UA | RU
14 марта 2026, 10:20

Россияне атаковали Киевщину: четыре человека погибли

Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 марта русская армия атаковала Киевщину. К сожалению, есть погибшие 

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Вышгородском районе в результате атаки врага поврежден грузовой автомобиль и склад. К сожалению, погиб местный житель. Еще два человека госпитализированы.

На Обуховщине в результате обстрела повреждена кровля многоэтажной и лифтовой шахты.

В Броварах повреждены склады, общежитие, теплица, два частных дома и почтовое отделение. Погибли три человека. Еще восемь местных жителей ранены.

На Белоцерковщине повреждено хозяйственное здание.

Напомним, ранее в Днепровском Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутный автобус. Отметим, что в результате атаки пострадали 20 человек, среди которых 17-летний подросток.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Киевская область
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »