Россияне атаковали Харьковщину: среди раненых ребенок

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

14 марта около 5:40 в поселке Водяное российский дрон попал вблизи пригородного электропоезда. В результате атаки получил ранение машинист. Еще его трое коллег получили острую реакцию на стресс.

Около 7:00 российские военные атаковали дроном село Солоницовка. Повреждены частные жилые дома. 11-летний мальчик получил ранение.

Напомним, в ночь на 14 марта российская армия также атаковала Киевскую область. В результате атаки повреждены жилые дома. Погибли четыре местных жителя.