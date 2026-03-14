Россияне атаковали Харьковщину: среди раненых ребенок
Утром 14 марта российские оккупанты атаковали Харьковщину. В результате обстрела пострадал ребенок
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.
14 марта около 5:40 в поселке Водяное российский дрон попал вблизи пригородного электропоезда. В результате атаки получил ранение машинист. Еще его трое коллег получили острую реакцию на стресс.
Около 7:00 российские военные атаковали дроном село Солоницовка. Повреждены частные жилые дома. 11-летний мальчик получил ранение.
Напомним, в ночь на 14 марта российская армия также атаковала Киевскую область. В результате атаки повреждены жилые дома. Погибли четыре местных жителя.
13 марта 2026, 09:25
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
