Мы привыкли к войне и эта привычка ослабила нас

Мы приняли войну, впустили ее в дом, позволили ей занять нашу жизнь, нашу окружающую среду, оккупировать наш разум и забрать нашу свободу

иллюстративное фото: из открытых источников

Вы спросите, о чем я такое чертовски говорю, как вообще может быть иначе во время войны?.. Что еще можно сделать, когда враг постоянно пытается наступать, атакует наши города, демократия поставлена на паузу, а на улицах работает ТЦК? Какая свобода? Свобода быть самим собой, не повторять политические лозунги своих вождей, любимых лидеров. Очень странно, что через четыре года войны у нас так же поднимают к небесам или бросают в ад волонтеров, журналистов, и даже военных – в зависимости от политических предпочтений. Война с империей, к сожалению, не сделала нас свободными от ожесточенной имперской любви к господам и царям. Мы так и не научились быть преданными Украине, а не политикам. И чтобы ты ни делал, как бы ты ни воевал, тебя оценивают не за подвиги во славу Украины, а за политические изречения, голосование и предпочтения вождей.

