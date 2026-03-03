Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе

Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Курбета на этом посту

Евгений Курбет. Фото: RegioNews

Черкасская область – регион, мягко говоря, далекий от нынешней полномасштабной войны. Практически вся территория области защищена от сухопутного вторжения по Днепру. Но при этом наличие на территории Черкасщины стратегически важных предприятий, например, Каневской ГЭС (а летом, когда атомные электростанции должны пройти период ремонта и, соответственно, отключения – именно система гидроэлектростанции становится одним из основных элементов энергетической инфраструктуры Украины и объектом атак российских ракет и дронов), заставляет присматриваться к этому региону.

К тому же, Черкасская область уже полгода остается без легитимного избранного руководителя – главы областного совета, которым был Анатолий Подгорный. Конечно, есть исполняющий обязанности, он же первый заместитель Роман Сущенко – но для укрепления стабильности и избегания лишних проблем и рисков облсовет давно должен выбрать себе нового полноценного руководителя.

И здесь есть проблема, которую депутаты до сих пор не смогли решить. Об этом и поговорим поподробнее.

Конфликт оппозиции и власти, за которыми наблюдают "Черкасщаны"

Для начала подчеркнем, что Черкасская область – это один из тех регионов, где имеем не просто проблемную коалицию, а еще и конфликт интересов оппозиции и власти. По крайней мере, если говорить об общеукраинском уровне.

Дело в том, что коалиция в областном совете состоит из трех политических сил. Основная – это локальная партия "Черкасщаны" (классический местный политпроект, не имеющий амбиций на что-то за пределами региона, но здесь, на месте, пользуется популярностью и надежными позициями), а также две общеукраинские политсилы, "Европейская Солидарность" и "Батькивщина". При этом "Слуга народа" находится в оппозиции – но, как вы понимаете, глава областной администрации так или иначе представляет в области регионы Банковой, то есть той же "Слуги народа".

И это первая проблема, которую приходится так или иначе решать. То ли всем депутатским фракциям, то ли главе ОВА Игорю Табурцу. Или, возможно, другим персонажам, которые формально не участвуют в процессе, но фактически оказывают серьезное влияние на часть депутатского корпуса. Здесь мы говорим, в частности, о мэре областного центра Анатолии Бондаренко.

Как и почему пролетел Тарасенко

Дело в том, что первым кандидатом на должность преемника Подгорного был представитель "Черкасщан" Валентин Тарасенко. Но его не выбрали, потому что, по слухам, даже в самой коалиции эта персона имела неоднозначную репутацию.

Впрочем, местные СМИ писали тогда, что причиной отнюдь не политические, а экономические разногласия – потому что назначение Тарасенко якобы лоббировал один из аграрных гигантов, но часть фракции заняла позицию в пользу оппонентов и не стала поддерживать усиление этой бизнес-структуры.

Процесс выбора приемлемой кандидатуры затянулся, хотя после определенного момента такой персонаж вроде бы и был найден. Им стал Евгений Курбет, который возглавлял местный военкомат, работал в Министерстве обороны, а в областной совет попал под флагами партийного проекта "За будущее". Даже успел поруководить тамошней фракцией.

Так договорились или снова нет?

Считалось, что Курбет – вполне приемлемая, компромиссная и консенсусная кандидатура. На публику объясняли выбор человека в пикселе тем, что сейчас в стране война, во главе областного совета нужен именно персонаж с военным взглядом на актуальные события. Но с первой попытки еще в октябре выбрать господина Евгения не удалось.

Как и ожидалось, не дали свои голоса "Черкасщане" (в частности, депутаты, близкие к МХП). А "Европейская Солидарность" выставила своего кандидата, Вячеслава Бабенко – он должен был стать единственным оппонентом Евгения Курбета. Примечательно, что главная коалиционная фракция не просто не стала выдвигать своего кандидата, но и "компромиссную фигуру" не призвала поддержать. Вероятно, именно поэтому Курбет не набрал нескольких нужных голосов (в одном из голосований не хватило вообще одного голоса).

И вот снова все свелось к тому, что ситуативные договоренности нескольких фракций не закончились ничем лучше, чем снова предложить кандидатуру Евгения Курбета. Правда, как отмечали в неофициальных комментариях местные депутаты, на этот раз "Черкасщане" якобы должны были поддержать Курбета – по крайней мере, столько депутатов от фракции, чтобы их хватило для успешного результата голосования.

Ожидалось, что он не будет единственным кандидатом, а "Европейская Солидарность" снова предложит Вячеслава Бабенко. Хотя, как считалось, Бабенко вряд ли мог бы составить конкуренцию Курбету. Поэтому вопрос, по большому счету, оставался тот же – удастся ли Табурцу и компании (глава ОВА уже заявлял, что поддерживает кандидатуру Курбета; такую же позицию занял и мэр Черкасс Бондаренко) склонить на свою сторону хотя бы часть "Черкасщан".

Одним из ключевых аргументов был, как мы уже сказали, военный бэкграунд Евгения Курбета. Также ему на руку должны были сыграть аполитичность и формальная отстраненность от разных политических сил (из "За будущее" он вышел еще до начала этой эпопеи). Словом, ситуация складывалась так, что именно сейчас у Курбета появился реальный шанс возглавить областной совет.

Снова без головы

Хотя, как показывали предварительные голосования – договоренности в Черкасском областном совете имеют свойство испаряться перед голосованием. Приветствовать господина Евгения было еще рано. Все же далеко не все желали увидеть его во главе облсовета, что, в свою очередь, и сыграло решающую роль во время сессионного заседания.

Заседание, на котором, во-первых, вторым кандидатом стал не ожидаемый Бабенко, а заместитель председателя облсовета Сергей Лесной. Впрочем, он довольно быстро взял самоотвод. Поэтому Курбет остался один среди претендентов на должность. Оставалось только пройти процедуру голосования и…

И ее не произошло. Депутаты вообще не дошли до этого пункта. Формальная причина – банальная, отсутствие нужного количества депутатов в зале. А что касается фактической стороны вопроса, то здесь, как писали местные СМИ, снова сыграли закулисные интриги – якобы вылившиеся в "бонус" для части депутатского состава для отсутствия на сессии. Так что история продолжается. И когда и чем она завершится – максимально непонятно.