19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 19:00

Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков

23 января 2026, 19:00
Иллюстративное фото
Читайте також
В Киеве правоохранители разоблачили хищение средств. Подозрение получило должностное лицо КО "Киевмедспецтранс"

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, должностные лица КО "Киевмедспецтранс" по предварительному сговору с директором частного предприятия присвоили бюджетные средства. Речь идет о деньгах, которые выделялись для автомобилей скорой помощи.

В частности, в 2022 году должностные лица КО "Киевмедспецтранс" использовали подконтрольные предприятия для побед в тендере на закупку автозапчастей для автомобилей скорой помощи и заключили договор на сумму почти 5,5 миллиона гривен. Впоследствии поставки происходили по завышенным ценам.

"По результатам проведения комплексной транспортно-товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на запчасти более чем на 1,9 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.

