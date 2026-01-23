Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков
В Киеве правоохранители разоблачили хищение средств. Подозрение получило должностное лицо КО "Киевмедспецтранс"
Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, должностные лица КО "Киевмедспецтранс" по предварительному сговору с директором частного предприятия присвоили бюджетные средства. Речь идет о деньгах, которые выделялись для автомобилей скорой помощи.
В частности, в 2022 году должностные лица КО "Киевмедспецтранс" использовали подконтрольные предприятия для побед в тендере на закупку автозапчастей для автомобилей скорой помощи и заключили договор на сумму почти 5,5 миллиона гривен. Впоследствии поставки происходили по завышенным ценам.
"По результатам проведения комплексной транспортно-товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на запчасти более чем на 1,9 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
