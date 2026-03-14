14 марта 2026, 14:00

Станция "Популизм": как "бесплатный" транспорт загоняет Киев и Харьков в долги и кому это выгодно

14 марта 2026, 14:00
Фото: КМДА
В Харькове полностью бесплатный проезд по общественному транспорту. В Киеве также одни из самых низких цен на метро. Журналисты разобрались, сколько это действительно стоит гражданам

Ситуация в Харькове

Бесплатным проезд в общественном транспорте в городе сделали в начале полномасштабной войны, когда постоянные обстрелы и бизнесы полностью остановили работу. Мэр города Игорь Терехов на две недели объявил общественный транспорт бесплатный, чтобы помочь вновь запуститься предприятиям.

Однако эти две недели затянулись более чем на четыре года. До сих пор жители Харькова за проезд в общественном транспорте не платят, что стоит бюджету дорого. Городской голова теперь называет бесплатный проезд "фишкой Харькова". Однако есть нюанс.

Харьковчане все равно платят за общественный транспорт, просто не напрямую, а по своим налогам. Ведь именно по налогам бюджет покрывает эти расходы. Формируется ощущение "подарка от власти", хотя на самом деле это стоит около 2 миллиардов гривен в год, а это - примерно 10% бюджета прифронтового города. Это вдвое больше, чем в этом году город планирует потратить на восстановление инфраструктуры.

А что в Киеве?

В начале полномасштабного вторжения общественный транспорт тоже был бесплатным, однако вскоре в столице вернули плату за проезд. Мэр города Виталий Кличко объяснял это тем, что общественный транспорт стоит ежегодно не менее 1,5 миллиарда гривен. Потому плату проезда вернули, однако и здесь есть нюанс: тарифы на проезд в Киеве решили не поднимать.

С 2018 года в Киеве цена общественного электротранспорта остается в размере 8 гривен. При этом в СМИ говорили, что реальная стоимость поездки в киевском метро стоит около 40 гривен. В КГГА называли расчеты около 35 гривен. То есть разница почти в 5 раз.

До полномасштабной войны Виталий Кличко и сам говорил, что возможен рост проезда в метро до 20 гривен. Однако после 2022 года такая риторика у городских властей исчезла. Ситуация такая же: ущерб покрывают сами жители своими налогами.

Большие долги

По словам журналистов, "дыра" в столичном бюджете составляет около 11 миллиардов гривен. Такую же сумму Киев в прошлом году направил на помощь военным и ветеранам. На войско в киевском бюджете заложено 4 миллиарда гривен. Параллельно с этим в Киеве, как и в других городах, есть много потребностей: в частности, восстановление инфраструктуры после обстрелов.

При этом все остальные города уже либо подняли тарифы, либо ввели гибкие системы, где реальная цена более приближена к себестоимости. К примеру, во Львове проезд в электротранспорте стоит 20-25 гривен, в Запорожье и Одессе 15 гривен, в других городах - сумма колеблется от 8 до 15 гривен. Однако важно заметить, что самые маленькие цены в городах не столь велики.

"Бесплатный транспорт сам по себе не хорош и не плох. Вопрос всегда в простом: за какие деньги и за счет чего? Если дебет с кредитом в бюджете сходится, можно позволить себе социальную щедрость. Если нет - любая бесплатность быстро становится счетом, который придется оплатить позже. И это всегда болезненнее, чем умеренно платить за проезд каждый день", - говорят журналисты.

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование о возможных злоупотреблениях во львовском управлении Бюро экономической безопасности. В частности, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Хотела помочь другу: в Прикарпатье женщину обокрали аферисты - украинцев предупреждают о схеме
14 марта 2026, 13:40
Россияне атаковали Харьковщину: среди раненых ребенок
14 марта 2026, 13:20
Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские позиции на Курщине
14 марта 2026, 13:00
Познакомилась с фсбшником в интернете: в Донецкой области женщина "сливала" россиянам позиции украинских военных
14 марта 2026, 12:40
"Ваш сын сбил ребенка": в Ровенской области аферист выманил деньги у пенсионерки
14 марта 2026, 12:20
На Днепропетровщине разъяренная женщина ударила сожителя ножом в шею
14 марта 2026, 11:50
Во Львове мужчина торговал детской порнографией
14 марта 2026, 11:35
Укрэнерго изменяет графики отключений света из-за массированных обстрелов
14 марта 2026, 11:15
В Киевской области из-за курения в постели погиб мужчина
14 марта 2026, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
