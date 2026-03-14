Станция "Популизм": как "бесплатный" транспорт загоняет Киев и Харьков в долги и кому это выгодно

Фото: КМДА

В Харькове полностью бесплатный проезд по общественному транспорту. В Киеве также одни из самых низких цен на метро. Журналисты разобрались, сколько это действительно стоит гражданам

Об этом сообщает Bihus.Info.

Ситуация в Харькове

Бесплатным проезд в общественном транспорте в городе сделали в начале полномасштабной войны, когда постоянные обстрелы и бизнесы полностью остановили работу. Мэр города Игорь Терехов на две недели объявил общественный транспорт бесплатный, чтобы помочь вновь запуститься предприятиям.

Однако эти две недели затянулись более чем на четыре года. До сих пор жители Харькова за проезд в общественном транспорте не платят, что стоит бюджету дорого. Городской голова теперь называет бесплатный проезд "фишкой Харькова". Однако есть нюанс.

Харьковчане все равно платят за общественный транспорт, просто не напрямую, а по своим налогам. Ведь именно по налогам бюджет покрывает эти расходы. Формируется ощущение "подарка от власти", хотя на самом деле это стоит около 2 миллиардов гривен в год, а это - примерно 10% бюджета прифронтового города. Это вдвое больше, чем в этом году город планирует потратить на восстановление инфраструктуры.

А что в Киеве?

В начале полномасштабного вторжения общественный транспорт тоже был бесплатным, однако вскоре в столице вернули плату за проезд. Мэр города Виталий Кличко объяснял это тем, что общественный транспорт стоит ежегодно не менее 1,5 миллиарда гривен. Потому плату проезда вернули, однако и здесь есть нюанс: тарифы на проезд в Киеве решили не поднимать.

С 2018 года в Киеве цена общественного электротранспорта остается в размере 8 гривен. При этом в СМИ говорили, что реальная стоимость поездки в киевском метро стоит около 40 гривен. В КГГА называли расчеты около 35 гривен. То есть разница почти в 5 раз.

До полномасштабной войны Виталий Кличко и сам говорил, что возможен рост проезда в метро до 20 гривен. Однако после 2022 года такая риторика у городских властей исчезла. Ситуация такая же: ущерб покрывают сами жители своими налогами.

Большие долги

По словам журналистов, "дыра" в столичном бюджете составляет около 11 миллиардов гривен. Такую же сумму Киев в прошлом году направил на помощь военным и ветеранам. На войско в киевском бюджете заложено 4 миллиарда гривен. Параллельно с этим в Киеве, как и в других городах, есть много потребностей: в частности, восстановление инфраструктуры после обстрелов.

При этом все остальные города уже либо подняли тарифы, либо ввели гибкие системы, где реальная цена более приближена к себестоимости. К примеру, во Львове проезд в электротранспорте стоит 20-25 гривен, в Запорожье и Одессе 15 гривен, в других городах - сумма колеблется от 8 до 15 гривен. Однако важно заметить, что самые маленькие цены в городах не столь велики.

"Бесплатный транспорт сам по себе не хорош и не плох. Вопрос всегда в простом: за какие деньги и за счет чего? Если дебет с кредитом в бюджете сходится, можно позволить себе социальную щедрость. Если нет - любая бесплатность быстро становится счетом, который придется оплатить позже. И это всегда болезненнее, чем умеренно платить за проезд каждый день", - говорят журналисты.

