В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
Инцидент произошел 5 декабря около 10:00 в одном из сел Кременчугского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель взорвал боеприпас возле автомобиля, где находились женщины 48 и 31 лет. Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.
После взрыва мужчина покинул место происшествия, однако вскоре полицейские задержали его в другом населенном пункте.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение боеприпасов.
Напомним, в Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме. Трагедия произошла 21 ноября. По предварительным данным, подросток нашел в помещении гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.