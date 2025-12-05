Фото: полиция

Инцидент произошел 5 декабря около 10:00 в одном из сел Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель взорвал боеприпас возле автомобиля, где находились женщины 48 и 31 лет. Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

После взрыва мужчина покинул место происшествия, однако вскоре полицейские задержали его в другом населенном пункте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение боеприпасов.

Напомним, в Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме. Трагедия произошла 21 ноября. По предварительным данным, подросток нашел в помещении гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.