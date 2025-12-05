13:45  05 декабря
05 декабря 2025, 12:41

Убийство военного ТЦК во Львове: Минветеранов выясняет все обстоятельства

05 декабря 2025, 12:41
Фото: Прокуратура Украины
Министерство по делам ветеранов совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства убийства военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко во Львове

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министерку по делам ветеранов Наталию Калмыкову, передает RegioNews.

Во время часа вопросов правительству в ВР она отметила, что погибший был близким собратьем одного из сотрудников министерства.

"Вчерашнее событие беспрецедентно. Мы сейчас выясняем обстоятельства и работаем с правоохранителями на местах", – сказала Калмыкова.

По информации оперативного командования "Запад", нападающий нанес Бондаренко ножевой удар в паховый участок, повредив аорту и повлек за собой массивное внутреннее кровотечение. Также он ударил в голову старшего солдата Василия Малюка и скрылся с места преступления. Несмотря на усилия медиков, Бондаренко скончался от критической кровопотери.

В командовании отметили, что Бондаренко являлся участником боевых действий и продолжал службу в подразделениях ТЦК и СП, а также сообщили, что он был ветераном АТО.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 декабря во Львове во время оповещения населения о мобилизации смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК. Злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

