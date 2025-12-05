Хотел легкого заработка: на Днепропетровщине мужчина поджигал железную дорогу за деньги

Иллюстративное фото

В Днепропетровской области мужчину признали виновным в диверсии. Все началось с того, что он искал, где заработать денег

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Telegram мужчина связался с неизвестным лицом, пообещавшим ему деньги за поджог на железной дороге. В мае этого года злоумышленник поджег релейный шкаф Укрзализныци на перегоне в Каменском районе. Видео с пожаром он послал "заказчику".

Уже летом он снова поджег два релейных шкафа. Впоследствии правоохранители разоблачили диверсанта. Он признал вину. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ущерб Укрзализныци оценивается в 348 тысяч гривен.

