В СМИ сообщают о панике в ОП из-за возможного подозрения Ермака

Руководство страны сейчас наиболее обеспокоено вопросом, может ли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак получить официальное подозрение

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

По словам нескольких собеседников УП в правительстве и ОП, Ермак убеждает Президента Владимира Зеленского, что навалившиеся на власть последней недели проблемы могут быть связаны с олигархом Игорем Коломойским, который уже третий год находится в СИЗО СБУ.

Собеседники добавляют, что в Офисе Президента часто применяют тактику "найти врага, чтобы не признавать свою вину".

Подобным образом, в свое время в должности действовал заместитель Ермака Андрей Смирнов, который после материала УП получил подозрение в незаконном обогащении, но до тех пор убеждал президента, что это атака врагов. Также такой тактикой воспользовался другой заместитель Ермака Ростислав Шурма, когда его обвинили в возможной краже 300 миллионов гривен, выплаченных бизнесу его брата на временно оккупированных территориях. Шурма уверял, что это месть того же Коломойского.

В то же время сам Коломойский активно комментирует "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя бизнес-партнера президента "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".

По словам источников в политических кругах, руководство государства понимает, кто фактически стоял за "наездом" на НАБУ в июле. Если бы ситуацию не раскрутили, скандал "Мидас" мог бы возникнуть позже, и не в таком масштабе.

"Все было бы, как всегда: кого-то тихо уволили, кого-то тихо притащили и разошлись. А так из-за этого наезда в НАБУ не было вариантов, кроме делать такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил", – резюмирует собеседник УП.

Напомним, по данным СМИ, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным.

Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

