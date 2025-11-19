08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 07:36

В СМИ сообщают о панике в ОП из-за возможного подозрения Ермака

19 ноября 2025, 07:36
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Руководство страны сейчас наиболее обеспокоено вопросом, может ли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак получить официальное подозрение

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

По словам нескольких собеседников УП в правительстве и ОП, Ермак убеждает Президента Владимира Зеленского, что навалившиеся на власть последней недели проблемы могут быть связаны с олигархом Игорем Коломойским, который уже третий год находится в СИЗО СБУ.

Собеседники добавляют, что в Офисе Президента часто применяют тактику "найти врага, чтобы не признавать свою вину".

Подобным образом, в свое время в должности действовал заместитель Ермака Андрей Смирнов, который после материала УП получил подозрение в незаконном обогащении, но до тех пор убеждал президента, что это атака врагов. Также такой тактикой воспользовался другой заместитель Ермака Ростислав Шурма, когда его обвинили в возможной краже 300 миллионов гривен, выплаченных бизнесу его брата на временно оккупированных территориях. Шурма уверял, что это месть того же Коломойского.

В то же время сам Коломойский активно комментирует "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя бизнес-партнера президента "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".

По словам источников в политических кругах, руководство государства понимает, кто фактически стоял за "наездом" на НАБУ в июле. Если бы ситуацию не раскрутили, скандал "Мидас" мог бы возникнуть позже, и не в таком масштабе.

"Все было бы, как всегда: кого-то тихо уволили, кого-то тихо притащили и разошлись. А так из-за этого наезда в НАБУ не было вариантов, кроме делать такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил", – резюмирует собеседник УП.

Напомним, по данным СМИ, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным.

Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Ермак Офис президента скандал Зеленский Владимир пленки Миндича Миндичгейт
В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку
18 ноября 2025, 20:44
В Раде нашли замену Андрею Ермаку
18 ноября 2025, 14:16
"Миндичгейт" во власти: Зеленскому советуют уволить Ермака – УП
18 ноября 2025, 10:41
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Отставка Ермака ничего не изменит: проблема в модели власти
19 ноября 2025, 08:54
Массированный ночной удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 46
19 ноября 2025, 08:48
РФ атаковала Львовщину дронами и ракетами: поврежден энергообъект и предприятие
19 ноября 2025, 08:39
Тернополь после атаки: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
19 ноября 2025, 08:27
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
19 ноября 2025, 08:26
В США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации для ЗРК Patriot на $105 млн
19 ноября 2025, 08:10
Россияне ночью атаковали приграничье Черниговщины: возник пожар
19 ноября 2025, 07:57
В Тернополе в результате атаки разрушена многоэтажка: снесло несколько этажей
19 ноября 2025, 07:53
РФ атакует энергетическую инфраструктуру: введены аварийные отключения
19 ноября 2025, 07:49
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами, FPV-дронами и артиллерией
19 ноября 2025, 07:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »