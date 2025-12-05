Фото: полиция

В центре столицы профессиональный спортсмен во время ссоры нанес тяжелые травмы прохожему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время патрулирования по улице Крещатик полицейские обнаружили мужчину, который лежал на асфальте без сознания. Они оказали гражданину первую медпомощь, вызвали "скорую" и следователей для установления всех обстоятельств происшествия.

Врачи диагностировали у 30-летнего мужчины тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Оперативники выяснили, что мужчину избил местный житель – спортсмен ММА. Во время конфликта он ударил мужчину кулаком в лицо, от чего тот потерял сознание и упал на землю.

Полицейские задержали нападающего. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

