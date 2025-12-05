Официально: певец Тарас Тополя подал иск о разводе с женой

Фото из открытых источников

После того как Тарас Тополь заявил о разводе с женой, многие стали говорить, что это только пиар. Однако теперь это уже подтвердилось официально

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Журналисты отметили, что на официальном сайте судебного реестра есть дело о разводе артистов. Истецом является Тарас Тополя. Дело было зарегистрировано еще 3 декабря в Подольском районном суде Киева. Точная дата заседания еще неизвестна.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.