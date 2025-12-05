Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области – DeepState

Карта DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают о новом продвижении российских войск на нескольких участках Донецкой области

Об этом сообщают специалисты проекта, передает RegioNews.

Обновленная карта боевых действий свидетельствует, что оккупанты расширили контроль в районах Ямполя, Северска и вблизи поселка Выимка, которое входит в Соледарскую городскую общину.

В частности, продвижение зафиксировано:

вблизи Ямполя в Краматорском районе;

недалеко от Северского в Бахмутском районе;

у Выемки, лежащей к северу от Соледара.

Ранее DeepState сообщал, что в ноябре оккупанты захватили 505 кв. км украинской территории, причем около 40% успехов приходилось на район Гуляйполя Запорожской области.

Напомним, 3 декабря немецкое издание BILD сообщило, что РФ полностью захватила Покровск. И будто бы теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровскую область.

Впоследствии Генштаб опроверг эту информацию. По словам спикера ведомства, Дмитрия Лихового, Силы обороны удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются активные действия по ликвидации очагов врага.

Как известно, государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что ключевым моментом в российско-украинской войне является территориальный вопрос. По его словам, Украина и Россия буквально воюют за "20% Донецкой области", которую еще не оккупировала Москва.