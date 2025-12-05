Спецоперация "Опекун": на Полтавщине медики продавали фиктивные справки

Фото: Военная служба правопорядка

В Полтавской области в рамках спецоперации "Опекун" разоблачили коррупционную схему, организованную группой медицинских работников. Их деятельность была направлена на незаконное предоставление отсрочок от мобилизации

Об этом сообщила военная служба правопорядка, передает RegioNews.

По данным следствия, в схему входили:

председатель врачебно-консультативной комиссии,

медицинская сестра,

их сообщница, которая подыскивала "клиентов".

Фигуранты оформляли фиктивные диагнозы женам или родителям мужчин призывного возраста. На основании этих поддельных выводов ЛКК издавала документы, якобы подтверждающие утрату способности к самостоятельному передвижению или самообслуживанию у родственника. Это позволяло оформить постоянный посторонний уход, а значит получить отсрочку от мобилизации в ТЦК и СП.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения взяток на сумму около 140 тыс. грн.

В рамках уголовного производства проведено 23 обыска по месту работы и проживания фигурантов и других лиц, которые могли быть причастны к схеме.

