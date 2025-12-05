О трагедии во Львове

иллюстративное фото: из открытых источников

Чтобы не учащались такие трагедии, когда пирают ножом представителей бусов, а также чтобы каждые 2 минуты (официальная статистика) не случалось СЗЧ – власть и общество должны снять с себя доспехи самодурства и честно поразмыслить над тем, что:

1. Люди не видят смысла гибнуть в малорезультативной войне, не имеющей достижимых прорывных целей, а только виртуальные и заоблачные.

2. Стояние насмерть на одном месте не может преподноситься как мега-успех, потому что это как раз и подпадает под категорию "стационарная мясорубка" (термин Залужного).

3. Все все видят, а после миндича и подавно: мародерство немыслимых масштабов делает невозможным народное самопожертвование, над которым крюком кружит обогащение верхушки.

4. Недаром в западных медиа появляется определение "странная война" (strange war) – они тоже изучают статьи расходов на "футбольные поля с искусственным покрытием во фронтовой зоне", а также 2 млрд грн на ура-цензуру.

5. Шумиха об обязанности умереть, как бы он ни надрывался, никогда не перекричит спокойное и уравновешенное право жить.

6. Государство, планирующее коммерческий экспорт оружия, не имеет права плакаться о его нехватке. Государство, которое на конец года анонсировало 3000 ракет, не должно терять территории такими темпами.

7. Должен восторжествовать прагматика войны, потому что люди нуждаются не в обнадеживающих сказках о границах-1991, а в реалистическом и объективном видении, расчете, оптимуме. Бравурно делать вид, будто страна может воевать вечно. Это даже не самообман, а умысел.