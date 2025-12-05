13:45  05 декабря
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
10:52  05 декабря
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
05 декабря 2025, 13:25

Люди не видят смысла гибнуть в малорезультативной войне

05 декабря 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
О трагедии во Львове
О трагедии во Львове
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чтобы не учащались такие трагедии, когда пирают ножом представителей бусов, а также чтобы каждые 2 минуты (официальная статистика) не случалось СЗЧ – власть и общество должны снять с себя доспехи самодурства и честно поразмыслить над тем, что:

1. Люди не видят смысла гибнуть в малорезультативной войне, не имеющей достижимых прорывных целей, а только виртуальные и заоблачные.

2. Стояние насмерть на одном месте не может преподноситься как мега-успех, потому что это как раз и подпадает под категорию "стационарная мясорубка" (термин Залужного).

3. Все все видят, а после миндича и подавно: мародерство немыслимых масштабов делает невозможным народное самопожертвование, над которым крюком кружит обогащение верхушки.

4. Недаром в западных медиа появляется определение "странная война" (strange war) – они тоже изучают статьи расходов на "футбольные поля с искусственным покрытием во фронтовой зоне", а также 2 млрд грн на ура-цензуру.

5. Шумиха об обязанности умереть, как бы он ни надрывался, никогда не перекричит спокойное и уравновешенное право жить.

6. Государство, планирующее коммерческий экспорт оружия, не имеет права плакаться о его нехватке. Государство, которое на конец года анонсировало 3000 ракет, не должно терять территории такими темпами.

7. Должен восторжествовать прагматика войны, потому что люди нуждаются не в обнадеживающих сказках о границах-1991, а в реалистическом и объективном видении, расчете, оптимуме. Бравурно делать вид, будто страна может воевать вечно. Это даже не самообман, а умысел.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика общество война армия
Украина вернула еще 18 детей из оккупации, самому младшему – всего 2 года
05 декабря 2025, 12:15
Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено
04 декабря 2025, 15:43
Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в помощь защитникам
04 декабря 2025, 15:29
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Зеленский никак не определится с кандидатурой на замену Ермаку
05 декабря 2025, 14:42
Правоохранители сообщили о подозрении перешедшему на сторону врага депутату Харьковского городского совета
05 декабря 2025, 14:29
На Полтавщине легковушка вылетела в кювет в результате ДТП: пострадала женщина
05 декабря 2025, 14:17
В чем разница между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом
05 декабря 2025, 13:59
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
05 декабря 2025, 13:45
Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
05 декабря 2025, 13:38
Хотел легкого заработка: на Днепропетровщине мужчина поджигал железную дорогу за деньги
05 декабря 2025, 13:15
Убийство военного ТЦК во Львове: Минветеранов выясняет все обстоятельства
05 декабря 2025, 12:41
Переписывалась с фсб-шником: жительница Краматорска "сливала" россиянам данные ВСУ
05 декабря 2025, 12:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »