В Киевской области неизвестные разбросали яд для собак – полиция ищет причастных

Правоохранители Киевщины открыли уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в Вышгороде Киевской области

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что жители одного из жилых комплексов сообщили правоохранителям, что неизвестный разбросал на территории населенного пункта яд для собак.

В результате пострадали два животных. Один пес умер в клинике во время оказания ветеринарной помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к разбрасыванию яда.

Следователи Вышгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ – жестокое обращение с животными. Досудебное расследование продолжается.

