Украина вернула еще 18 детей из оккупации, самому младшему – всего 2 года

Иллюстративное фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

В канун Дня Святого Николая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну группу детей из временно оккупированной части Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Как рассказали в комментарии "УП. Жизнь" в Save Ukraine, на этот раз удалось вернуть 18 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Все они долгое время находились под давлением оккупационных администраций и военных.

По словам координаторов, 17-летнего юношу оккупанты заставляли проходить элементы военной подготовки – в частности бросание гранат, тренировка в окопах и разбор оружия.

Другие дети также испытывали психологическое и репрессивное влияние.

11-летних и 9-летних братьев оккупанты заставляли посещать пропагандистские уроки несколько раз в неделю. С их родителей требовали деньги "на нужды армии РФ", а после отказа начинались угрозы изъять детей.

Мать 13-летней девушки отказалась отдавать дочь в русскую школу, ведь по дороге российские военные регулярно сбрасывали опасные предметы с дронов. После этого их дом посещали представители так называемой "военной полиции", обвиняя женщину в "корректировке" и угрожая "забрать на подвал".

Возвращение этих детей стало возможным благодаря инициативе Bring Kids Back UA и работе благотворительной организации Save Ukraine, осуществившей их эвакуацию.

Все спасенные получают психологическую и гуманитарную поддержку, необходимую для адаптации и начала новой жизни на свободной территории Украины.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.