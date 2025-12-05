13:45  05 декабря
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
10:52  05 декабря
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
UA | RU
UA | RU
05 декабря 2025, 12:15

Украина вернула еще 18 детей из оккупации, самому младшему – всего 2 года

05 декабря 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Telegram/Дмитрий Лубинец
Читайте також
українською мовою

В канун Дня Святого Николая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну группу детей из временно оккупированной части Херсонщины

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Как рассказали в комментарии "УП. Жизнь" в Save Ukraine, на этот раз удалось вернуть 18 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Все они долгое время находились под давлением оккупационных администраций и военных.

По словам координаторов, 17-летнего юношу оккупанты заставляли проходить элементы военной подготовки – в частности бросание гранат, тренировка в окопах и разбор оружия.

Другие дети также испытывали психологическое и репрессивное влияние.

11-летних и 9-летних братьев оккупанты заставляли посещать пропагандистские уроки несколько раз в неделю. С их родителей требовали деньги "на нужды армии РФ", а после отказа начинались угрозы изъять детей.

Мать 13-летней девушки отказалась отдавать дочь в русскую школу, ведь по дороге российские военные регулярно сбрасывали опасные предметы с дронов. После этого их дом посещали представители так называемой "военной полиции", обвиняя женщину в "корректировке" и угрожая "забрать на подвал".

Возвращение этих детей стало возможным благодаря инициативе Bring Kids Back UA и работе благотворительной организации Save Ukraine, осуществившей их эвакуацию.

Все спасенные получают психологическую и гуманитарную поддержку, необходимую для адаптации и начала новой жизни на свободной территории Украины.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война оккупанты дети Херсонская область возвращение детей оккупированные территории
"Призраки" ГУР за две недели уничтожили восемь объектов оккупантов в Крыму
05 декабря 2025, 09:53
Вице-президент США: мир с Россией сложнее, чем ожидалось, но надежда еще есть
05 декабря 2025, 08:47
Войска РФ обстреляли два района Днепропетровщины: погиб ребенок, есть пострадавшие
05 декабря 2025, 07:45
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Зеленский никак не определится с кандидатурой на замену Ермаку
05 декабря 2025, 14:42
Правоохранители сообщили о подозрении перешедшему на сторону врага депутату Харьковского городского совета
05 декабря 2025, 14:29
На Полтавщине легковушка вылетела в кювет в результате ДТП: пострадала женщина
05 декабря 2025, 14:17
В чем разница между Николаем Чудотворцем и Санта Клаусом
05 декабря 2025, 13:59
В Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто: пострадали две женщины
05 декабря 2025, 13:45
Россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
05 декабря 2025, 13:38
Люди не видят смысла гибнуть в малорезультативной войне
05 декабря 2025, 13:25
Хотел легкого заработка: на Днепропетровщине мужчина поджигал железную дорогу за деньги
05 декабря 2025, 13:15
Убийство военного ТЦК во Львове: Минветеранов выясняет все обстоятельства
05 декабря 2025, 12:41
Переписывалась с фсб-шником: жительница Краматорска "сливала" россиянам данные ВСУ
05 декабря 2025, 12:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »