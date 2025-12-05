Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Жительница города Краматорска переписывалась в Telegram с сотрудником ФСБ РФ. В частности, она сообщала ему о возможном расположении на территории местных предприятий военной техники Вооруженных сил Украины, а также о возможном маршруте движения военной техники и пребывании личного состава в диспансере.

По поручению российского куратора предательница ездила на место, чтобы искать следы движения украинской военной техники. Впоследствии эту переписку перехватили сотрудники СБУ.

На суде агент РФ не признавала своей вины. Она заявляла, что вообще не разбирается в оружии. Однако следствие имело достаточно доказательств. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества. Известно, что она официально не работала и имеет двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.