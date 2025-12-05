10:52  05 декабря
Во Львовской области в ДТП травмировался 14-летний мотоциклист
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
08:18  05 декабря
Спецоперация "Опекун": на Полтавщине медики продавали фиктивные справки
05 декабря 2025, 11:50

Стало известно, кто является основным претендентом на должность главы Офиса Президента

05 декабря 2025, 11:50
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский рассматривает первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова как основного кандидата на должность руководителя Офиса Президента

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОП и правительстве, сообщает RegioNews.

Глава государства склонялся к кандидатуре Федорова.

"По состоянию на вечер четверга решение было почти окончательным. Но с утра пятницы президент все еще взвешивает", – говорят источники.

Перед новым назначением парламент должен уволить Федорова с должностей в правительстве.

Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, председателя ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

Как известно, 4 декабря Зеленский сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами , обсудив форматы работы Офиса и взаимодействие с другими государственными институтами.

Напомним, 28 ноября на фоне скандала коррупции в энергетике заявление на отставку написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В этот день утром НАБУ из САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

Источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил. Сам же Ермак сообщил, что идет на фонт.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

