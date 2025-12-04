Мобилизация наизнанку: кому нужна армия из непригодных?

Эта колонка – это абсолютный крик души

От происходящего бардака, где командиры и медики становятся заложниками системы, которая гонит в армию всех подряд (точнее тех, кто не имеет возможностей/связей откупиться), а потом сама не знает, что с ними делать.

Как сейчас работает схема: мужчин забирают на улицы ТЦК и БЕЗ РЕАЛЬНОГО ВЛК их ВСЕХ направляют сразу в часть КАК ПРИГОДНЫХ, где они начинают проходить БЗИН.

Из последнего жемчуга пригодных по версии ВЛК в ТЦК – два человека с шизофренией, которые на психотропной терапии годами!!! и пришедшие к моим медикам с просьбой чтобы им могли из дома хотя бы препараты передать;

мужчина с опухолью мозга;

мужчина с деформирующим остеоартрозом lll степени правого тазобедренного сустава, аваскулярный НЕКРОЗ правой бедренной кости lll в (простыми словами – человек нуждается в замене тазобедренных суставов);

двое с врожденной глухотой;

один с открытой формой туберкулеза;

и… ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ много людей с алкогольным делирием (психоз, связанный со злоупотреблением алкоголем – ред.)

А на отборе по этим "доходам" начинаются настоящие голодные игры между подразделениями. Ведь их разобрать ОБЯЗАНЫ, независимо от состояния, диагнозов и здравого смысла. Кому-то повезет и удастся отказаться от откровенно непригодного, а кому-то наоборот – "впарят" самый тяжелый случай, ведь план нужно выполнить, а человека уже привезли, и он "учитывается". И подразделения между собой вынуждены соперничать не за лучших бойцов, а за то, чтобы не получить на шею дежурного тяжелобольного, который завтра ляжет в медчасть и начнет сыпаться.

Отдельный интерес - заигрывание с ТЦК в беру/не беру. Если сейчас не возьмешь этих – тебе потом хуй дадут вообще людей на бригаду.

Поэтому должен брать сейчас "доходяг" с условием, что в следующий раз ТЦК на нас даст хоть немного "рексов".

И сейчас это все превращается не в оборону страны, а в системный абсурд, где военные на местах вынуждены извлекать последствия чужого безумия.

Подразделения трещат по швам, медики превращаются не в военных специалистов, а в нянек для тяжелобольных, которых никогда и близко не должны мобилизовать. И это все за ЗП в 20 тысяч грн (потому что это ПЕПЕДЕ), без выходных!, без нормального обеспечения и без реальной поддержки – просто потому, что кто-то "наверху" решил, что цифры важнее здоровья, а статистика важнее здравого смысла.

В итоге государство получает не боеспособных бойцов, а колоссальные затраты на лечение, реабилитацию, оформление инвалидности – и параллельно теряет ресурс, время и людей, которые могли бы реально усилить оборону. Все проиграют: армия, медики, общество, сама система.

И пока это будет продолжаться, вопрос "нах**" будет звучать из каждого подразделения, каждой медчасти и каждого окопа. Потому что это не просто бюрократические просчеты – это сознательный пизд*ц, уничтожающий то, что еще держится на энтузиазме и человечности тех, кто на местах реально работает.

Если это не изменить, то ни одна мобилизация не будет эффективной – она просто сама себя сожрет.