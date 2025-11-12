11:17  12 ноября
12 ноября 2025, 08:31

Герман Галущенко отстранен от обязанностей министра юстиции

12 ноября 2025, 08:31
Фото: Минэнергетики Украины
Сегодня утром состоялось внеочередное заседание Правительства, на котором было принято решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, исполнение обязанностей министра возложено на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

В свою очередь, Галущенко отметил, что согласен с решением правительства.

"Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию", – подчеркнул чиновник.

Напомним, Министерство юстиции официально подтвердило, что при участии главы ведомства Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

