"Пленки Миндича": в подозрении НАБУ фигурирует Зеленский

Президент Владимир Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ против бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в деле о коррупции в "Энергоатоме"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на текст подозрения Тимура Миндича, обнародованный журналистом Владимиром Бойко и народным депутатом Алексеем Гончаренко.

"Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, сложившейся в Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с Президентом Украины Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов, таким образом, пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей совершения незаконного обогащения путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", – говорится в подозрении НАБУ.

Кроме того, в документе прямо указано, что Миндич занимался "преступной деятельностью" путем воздействия на тогдашнего министра обороны Умерова по вопросам освоения средств Министерства обороны.

"На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича Т.М. в сфере энергетики путем осуществления им влияния на Министра энергетики Украины Галущенко Г.В. и в сфере обороны путем осуществления им влияния на Министра обороны Украины Умерова Р.Е. Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки Миндича Т.М. личных связей с руководителями министерств и проведение с ними, а также с другими влиятельными должностными лицами государства, систематические встречи по месту его фактического проживания.

Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т.М. возможность беспрепятственного получения как лично, так и подконтрольными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии Министра обороны Украины Умерова Р.Е., Министра энергетики Украины Галущенко Г.В., а также других лиц", – говорится в подозрении.

"В то же время при содействии Министра энергетики Украины Галущенко Г.В. Миндичем Т.М. осуществлялся контроль за финансовыми потоками в области энергетики Украины.

Галущенко Г.В. в свою очередь получал личную выгоду путем покровительства Миндича Т.М. перед Президентом Украины Зеленским В.А. и использования услуг, организованных Миндичем Т.М., по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем через доверенное лицо, советника Министра энергетики Украины Галущенко Г.В. – Миронюка И.М.", – еще один фрагмент с упоминанием Зеленского из текста подозрения.

НАБУ объявила подозрение Миндичу по нескольким статьям:

Создание преступной организации. Незаконное влияние на министров энергетики и обороны. Контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе. Отмывание денежных средств. Вербовка участников преступной организации.

"И это все как описывается в тексте подозрения – при содействии хороших отношений с Зеленским", – отметил Гончаренко.

Полный текст подозрения Тимуру Миндичу можно прочитать по ссылке.

Ранее стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич, Чернышов и другие фигуранты коррупционных дел. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн долларов по местам обысков.

