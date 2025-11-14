Украина информирует США о коррупционном скандале в энергетике – Стефанишина

Фото: из открытых источников

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина поддерживает связь с Конгрессом по коррупционному делу в энергетике

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на интервью NBC News, передает RegioNews.

Ведущая спросила Стефанишину о "скандале, связанном с администрацией президента Зеленского", уточнив, что законодатели США могут использовать это как аргумент против дальнейшей помощи Украине.

"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления", – сказала посол.

Она уточнила, что расследование касается двух членов правительства, не подчиняющихся непосредственно президенту. Менее чем через 24 часа после разоблачения дела Зеленский попросил их подать в отставку, они отстранены от должностей, а на следующей неделе парламент рассмотрит их увольнение. Против других фигурантов дела ввели санкции.

"Мы считаем важным, что в Украине работает действенная институциональная система, и для безнаказанности нет места. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Это значит, что созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", – подытожила Стефанишина.

В свою очередь, в Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – как на нее реагируют, выразив уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесмена и совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. Кроме того, Миндича могут лишить украинского гражданства. Пока этот вопрос изучают юристы

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Минди , совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

13 ноября в деле о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом" двоих подозреваемых освободили из-под стражи после внесения залогов. За частную предпринимательницу Лесю Устименко уплатили 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину – 12 миллионов.

