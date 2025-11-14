08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 08:56

Україна інформує США про корупційний скандал в енергетиці – Стефанішина

14 листопада 2025, 08:56
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна підтримує зв'язок із Конгресом щодо корупційної справи в енергетиці

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю NBC News, передає RegioNews.

Ведуча запитала Стефанішину про "скандал, пов'язаний з адміністрацією президента Зеленського", уточнивши, що законодавці США можуть використати це як аргумент проти подальшої допомоги Україні.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", – сказала посол.

Вона уточнила, що розслідування стосується двох членів уряду, які не підпорядковуються безпосередньо президенту. Менш ніж за 24 години після викриття справи Зеленський попросив їх подати у відставку, їх відсторонено від посад, а наступного тижня парламент розгляне їх звільнення. Проти інших фігурантів справи запровадили санкції.

"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – підсумувала Стефанішина.

У свою чергу, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – як на неї реагують, висловивши впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти бізнесмена і співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Окрім того, Міндіча можуть позбавити українського громадянства. Наразі це питання вивчають юристи

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

13 листопада усправі про масштабні розкрадання в державній компанії "Енергоатом" двох підозрюваних звільнили з-під варти після внесення застав. За приватну підприємицю Лесю Устименко сплатили 25 мільйонів гривень, а за Людмилу Зоріну – 12 мільйонів.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США корупція скандал Стефанішина Ольга Віталіївна реакція Зеленський Володимир друг президента Тимур Міндіч енергетика
Як Зеленський обіцяв перемогти корупцію: журналісти зібрали всі заяви президента
13 листопада 2025, 14:53
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана: перелік обмежень
13 листопада 2025, 11:35
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Києві через нічну атаку РФ тимчасово змінено рух тролейбусів і автобусів
14 листопада 2025, 09:34
У Дніпрі жінка разом із сином вирішила заробляти на підпалах автомобілей: як її покарали
14 листопада 2025, 09:30
Нічна атака на південь Одещини: пошкоджений енергооб'єкт
14 листопада 2025, 09:27
Київщина під ударом: ОВА показала наслідки нічної атаки
14 листопада 2025, 09:23
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до чотирьох
14 листопада 2025, 09:14
На Черкащині ППО знешкодила 30 дронів: уламки пошкодили десятки будинків
14 листопада 2025, 08:57
На Кіровоградщині через ворожу атаку пошкоджена ЛЕП
14 листопада 2025, 08:51
Понад 1000 військових та 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
14 листопада 2025, 08:40
На Київщині підлітки влаштували бійку в електричці: поліція з'ясовує обставини
14 листопада 2025, 08:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »