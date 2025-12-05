Вице-президент США: мир с Россией сложнее, чем ожидалось, но надежда еще есть

Скриншот с видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что самым большим разочарованием за время пребывания в должности он считает неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины

Об этом он сказал в интервью NBS News, передает RegioNews.

По словам Венса, ситуация между Россией и Украиной является источником постоянного разочарования всему Белому дому. Он отметил, что сначала ожидал, что урегулировать конфликт в Восточной Европе будет легче, чем в некоторых других регионах, но реальность оказалась более сложной.

В то же время Венс добавил, что остается оптимистом.

"Я действительно считаю, что мы достигли значительного прогресса, но еще не достигли финиша. Я думаю, что есть надежда – надеемся, что в ближайшие недели в этом направлении появятся хорошие новости", – добавил он.

Как известно, президент США Дональд Трамп отметил, что Стивен Виткофф и Джаред Кушнер считают, что российский глава Владимир Путин хотел бы завершить войну.