05 декабря 2025, 09:09

У нардепки Скороход проходят обыски: подозрение во взятке – источники УП

05 декабря 2025, 09:09
Фото: из открытых источников
СБУ, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, возглавляемую народной депутатом Анной Скороход. Ее подозревают в получении взятки

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников УП в правоохранительных органах, парламентарша вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Сейчас в Скороходе проводятся обыски.

Отмечается, что это дело находится в стадии расследования. Правоохранители документируют все обстоятельства, чтобы передать материалы в суд.

Справка: Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области. Имеет высшее образование: окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (тележурналистика) и Национальную академию внутренних дел (правоведение).

В 2019 году избрана народной депутаткой по мажоритарному округу № 93; сначала входила во фракцию "Слуга народа", но уже в ноябре того же года была исключена. С 2020 года – член депутатской группы "За майбутнє".

Неоднократно попадала в скандалы: кроме политических споров, ее имя фигурировало в расследованиях, а также известно, что во время войны она приобрела квартиру в Киеве.

Что известно о скандале со Скороходом

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, в 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило по меньшей мере 70 админпротоколов и 34 обоснованных выводов относительно нардепов Верховной Рады IX созыва из-за коррупционных правонарушений.

