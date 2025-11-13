12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
13 ноября 2025, 13:15

Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Миндичем

13 ноября 2025, 13:15
Читайте також українською мовою
Фото: Ольга Иващенко/Bloomberg
Читайте також
Президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает никакого общения с совладельцем студии "Квартал-95" Тимур Миндич после того, как стало известно о расследовании возможных коррупционных схем в сфере энергетики

Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg, передает RegioNews.

"Самое главное – это приговоры для тех людей, которые виновны. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава государства ввел в действие решение СНБО о применении санкций против бизнесмена и совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.

Справка: Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
