05 декабря 2025, 09:45

На Закарпатье таможенники остановили ввоз "благотворительных" сигарет на 3,5 млн грн

05 декабря 2025, 09:45
Фото: Гостаможслужба
Таможня разоблачила попытку нелегального ввоза в Украину большой партии безакцизных сигарет – их выдали за гуманитарную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Во время оформления в пункте пропуска в салоне микроавтобуса таможенники обнаружили 72 коробки с сигаретами марки Golden Tobacco Gold (с пометкой Duty Free) – всего 720 тысяч штук. Они якобы предназначались для конкретной воинской части.

По документам, получателем гуманитарного груза выступал представитель львовского благотворительного фонда.

Таможенники заподозрили подделку документов и обратились в указанную воинскую часть для подтверждения договора о передаче помощи. В ответе часть сообщила, что никаких договоренностей с фондом не заключала и никому не поручала представлять свои интересы при поставке сигарет из-за границы.

Изъятые сигареты арестованы. Ориентировочная стоимость груза – более 3,5 млн грн.

Отмечается, что с помощью такой схемы хотели обойти законодательство и получить нелегальную прибыль от коммерческого сбыта товара.

В отношении чиновника благотворительного фонда составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, таможня направит в территориальное управление БЭБ в Закарпатской области уведомление о возможных признаках уголовного правонарушения, предусмотренных ст. 201-4 и ст. 358 УК.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 12 млн грн.

