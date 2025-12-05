На Прикарпатье мужчина выпал из окна многоэтажки

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в четверг, 4 декабря.

Отмечается около 10:25 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от жителя села Крыховцы о том, что из окна многоэтажки выпал мужчина.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили личность погибшего – им оказался местный житель 1959 года рождения.

Тело мужчины направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Днепропетровщине медики экстренной помощи спасли жизнь 43-летнему выпрыгнувшему с четвертого этажа мужчине. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом голени.