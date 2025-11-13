14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 15:33

Друга Зеленского могут лишить гражданства Украины

13 ноября 2025, 15:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Миндича могут лишить украинского гражданства. Пока этот вопрос изучают юристы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, сейчас проводится юридическая оценка того, может ли лишение Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении его лица, следствию по делу в целом, судебным процессам и т.п.

Зеленский примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам выводов юристов.

По данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тимур Миндич Владимир Зеленский паспорт политика скандал
Как Зеленский обещал победить коррупцию: журналисты собрали все заявления президента
13 ноября 2025, 14:53
Зеленский рассказал, когда последний раз общался с Миндичем
13 ноября 2025, 13:15
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана: список ограничений
13 ноября 2025, 11:35
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Ровенской области в ДТП попал подросток: что известно
13 ноября 2025, 16:45
Зеленский: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, но партнеры настаивают на увеличении этого показателя
13 ноября 2025, 16:11
На Днепропетровщине 10-летний ребенок отравился: что произошло
13 ноября 2025, 15:55
Миллиарды в карманах друзей, санкции для вида: комедия или реальное наказание
13 ноября 2025, 15:50
В Одесской области будут судить 34-летнюю женщину, которая облила растворителем и подожгла соседа
13 ноября 2025, 15:24
Как Зеленский обещал победить коррупцию: журналисты собрали все заявления президента
13 ноября 2025, 14:53
Хотел помочь товарищу: в Винницкой области отправили за решетку мужчину, который показывал знакомому, как бежать в Молдову
13 ноября 2025, 14:45
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
13 ноября 2025, 14:39
Издевался над бывшей женой в присутствии ребенка: в Хмельницкой области рассмотрели дело о психологическом насилии - какое решение суда
13 ноября 2025, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »