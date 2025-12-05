На Волыни фермерское хозяйство в промышленных масштабах выращивало табак без лицензии

Фото: БЭБ

Во Владимирском районе правоохранители разоблачили незаконное табачное производство: предприятие засеяло около 40 гектаров табака и обустроило цеха для очистки, сортировки и прессования листьев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители обнаружили 13 участков с посевами. Во время обысков изъяли около 9 тонн табака, камеры сушки, промышленную линию для подачи табака и другое оборудование, необходимое для технологического процесса. Ориентировочная стоимость изъятого сырья – около 5 млн грн. На имущество наложен арест.

Отмечается, что к сбору и обработке урожая фигуранты привлекали местных жителей, часть из которых не была официально трудоустроена.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УКУ.

