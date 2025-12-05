Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 декабря военные РФ атаковали Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 80 вражеских дронов, атаковавших север, юг, восток и центр страны.

Зафиксировано попадание 57 ударных БПЛА на 13 локациях.

Напомним, в ночь на 5 декабря два района Днепропетровской области были атакованы российскими оккупантами. На Синельниковщине погиб 12-летний мальчик, пострадали женщина и мужчина.