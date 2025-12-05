Фото: полиция

За последние две недели из Донецкой области эвакуировали и бесплатно расселили почти 90 человек в безопасных регионах Украины

Об этом сообщил на онлайн-брифинге представитель Донецкой ОВА Дмитрий Пожарский, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"За последние две недели мы расселили почти 90 человек, и это все обратившиеся к нам лица. Расселение осуществлялось в Одесскую, Львовскую, Полтавскую, Кировоградскую, Винницкую, Ивано-Франковскую области", – сказал Пожарский.

Также семьи с детьми расселяли в шелтеры благотворительной организации Save Ukraine в Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

Эвакуация продолжается, отметил Пожарский.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию в Покровске. В Генштабе ВСУ отметили, что информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "оконченном бое" не соответствует действительности.