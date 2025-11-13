Как Зеленский обещал победить коррупцию: журналисты собрали все заявления президента

фото: Офис Президента Украины

Журналисты издания «Украинская правда» собрали все главные заявления Зеленского об отношении к коррупции с начала его президентской кампании в январе 2019 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ютуб-канал "Украинской правды".

Как известно, на днях НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетике. Среди фигурантов – близкий друг президента Зеленского, Тимур Миндич.

"Эти события уже переросли в политический кризис и снова напомнили обществу об обещаниях президента по борьбе с коррупцией и "нулевой толерантности" к каждому, кто к ней причастен, несмотря на фамилии и должности", – отмечают журналисты.

По данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.