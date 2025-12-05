В Черкасской области произошло ДТП с участием трех авто: двое пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло утром 4 декабря на улице Богдана Хмельницкого в городе Смела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 36-летний водитель Ford Transit при повороте не предоставил преимущества в движении встречному авто. Водитель Toyota Carina, пытаясь избежать столкновения, повернул налево и выехал на встречную полосу, где столкнулся с авто "ВАЗ-2108".

В результате ДТП 62-летний водитель "ВАЗа" и 13-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Водители автомобилей Ford и Toyota от госпитализации отказались.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

