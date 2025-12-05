Приехали на драку – нашли арсенал: в Хмельницкой области объявили подозрение 18-летнему парню

Фото: Национальная полиция

В селе Иршики правоохранители, прибыв на вызов по поводу драки между двумя местными жителями, наткнулись на нелегальный арсенал боеприпасов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

При установлении обстоятельств конфликта правоохранители выяснили, что один из его участников – 18-летний местный житель – хранил при себе штык-нож, который принадлежит к категории холодного оружия.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для документирования правонарушения.

Во время осмотра дома молодого человека полицейские обнаружили целый миниарсенал:

более полусотни патронов калибра 5,45 мм,

две гранаты Ф-1,

гранату GHO-1,

подрыватели к ним и три тротиловых шашки.

Все запрещенные предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Следователи объявили юноше подозрение. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение опасных находок.

