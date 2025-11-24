Расследование "Мидас": Ермак якобы поручил силовикам подготовить подозрение главе САП – УП
После публикации расследования НАБУ "Мидас" глава Офиса Президента Ермак якобы поручил силовикам подготовить подозрение главе САП Клименко
Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.
По данным источников УП, после публикации расследования Ермак продолжал настраивать силовиков на преследование детективов НАБУ и прокуроров САП.
Сам Клименко на одной из конференций заявил, что "Али Баба проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам, чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП. Это не нормальная история".
Как уточняют источники УП, "Али Баба" – это не позывной Ермака на "пленках Миндича". Такое прозвище для конспирации руководителя ОП используют сами детективы и прокуроры во внутренних коммуникациях, сокращая его имя и отчество – АБ.
По информации собеседников, в конце первой недели операции "Мидас" президент Владимир Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП, однако разговор не дал результата. После этого, по данным источников в правоохранительных органах, Ермак якобы снова поручил силовикам готовить подозрение Клименко.
Ранее "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к президенту, советовали Зеленскому уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака после резонансного расследования НАБУ "Мидас".
Как известно, народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.
Напомним, на прошлой неделе глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы.
Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно
НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".
По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.
Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.
11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:
- Тимур Миндич ("Карлсон"),
- эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
- Александр Цукерман ("Шугармен"),
- Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.
По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.
Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.
Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.
Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.
11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".
Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.
Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.
Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.
