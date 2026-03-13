13 марта 2026, 21:45

На Днепропетровщине военный СОЧ бегал с топором и пугал соседей

Фото: Нацполиция
В Каменском мужчина бегал с топором и провоцировал конфликт. Оказалось, что это был военный, самовольно покинувший место службы 

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Местные жители обратились в полицию и сообщили, что их сосед бегает по двору с топором и агрессивно ведет себя. Когда правоохранители приехали, мужчина пытался сопротивляться. Полицейские применили спецсредства и доставили его в отделение.

Оказалось, что это 35-летний военный, самовольно покинувший место службы. Правоохранители составили административные протоколы по хулиганству. Затем он был передан представителям военной службы правопорядка.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским. В ходе обыска жилья фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли арсенал оружия.

В Кривом Роге на улице произошла стрельба
13 марта 2026, 21:25
В Киевской области мужчина торговал боевыми гранатами
13 марта 2026, 13:25
В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В ООН заявили, что РФ забирала украинских детей по приказу Путина
13 марта 2026, 21:59
В Одесской области уволили скандального мэра, которого приговорили к трем годам
13 марта 2026, 21:39
В Кривом Роге на улице произошла стрельба
13 марта 2026, 21:25
На Волыни перекрыли канал побега уклоняющихся в Белоруссию
13 марта 2026, 21:15
Без инженеров Украину сожрут
13 марта 2026, 20:37
Квартиры, паркоместо, дорогая иномарка: НАПК начало проверку в отношении руководителя Одесской прокуратуры
13 марта 2026, 20:35
Украинские пограничники отбили российский штурм в Донецкой области
13 марта 2026, 20:11
В Киевской области мужчина заказал убийство тещи ради имущества
13 марта 2026, 19:25
Стало известно, какой будет погода на выходные
13 марта 2026, 19:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
