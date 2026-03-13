На Днепропетровщине военный СОЧ бегал с топором и пугал соседей

В Каменском мужчина бегал с топором и провоцировал конфликт. Оказалось, что это был военный, самовольно покинувший место службы

Местные жители обратились в полицию и сообщили, что их сосед бегает по двору с топором и агрессивно ведет себя. Когда правоохранители приехали, мужчина пытался сопротивляться. Полицейские применили спецсредства и доставили его в отделение.

Оказалось, что это 35-летний военный, самовольно покинувший место службы. Правоохранители составили административные протоколы по хулиганству. Затем он был передан представителям военной службы правопорядка.

