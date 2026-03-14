"Я буквально умирала внутри": певица Анна Тринчер впервые после развода рассказала о личной жизни

Фото из открытых источников

Спиачка Анна Тринчер более трех лет назад рассталась с блоггером Александром Волошиным. По словам артистки, все время она боялась снова довериться кому-то

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Анна Тринчер рассказала, что на сотнях свадеб она пела песню, которую посвятила собственной свадьбе когда-то. По словам артистки, это было эмоционально тяжело.

"Я пела эту песню на сотнях свадьбах. Это зарождало у меня какое-то прекрасное чувство. Но вместе с тем мне было больно. Каждый раз я возвращалась в эти болезненные эмоции. Я буквально умирала внутри", - говорит певица.

Сейчас артистка свободна, однако теперь она наконец-то открыта для любви.

"Три года я очень бежала от любви. Я боялась снова довериться и открыться. Для меня это было страшнее, чем отбабахать 30 концертов подряд. Возможно, я уже готова к чему-нибудь прекрасному", - говорит Анна Тринчер.

Напомним, ранее певица рассказывала о том, какого мужчину она видит рядом с собой. По словам Тринчер, ее возбуждают мужчины, имеющие амбиции и цели.