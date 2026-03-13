19:16  13 марта
Стало известно, какой будет погода на выходные
17:56  13 марта
На Закарпатье временно не работает пункт пропуска "Тиса"
17:11  13 марта
Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 22:45

В Ровно подростки снимали видео под русскую музыку на фоне третей погибших героев

13 марта 2026, 22:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве подростки снимали видео под российскую музыку. Делали они это для могил погибших украинских военных 

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

13 марта во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение, где несовершеннолетние девушки снимали видео под российскую музыку. Это произошло на фоне портретов украинских погибших военных.

Правоохранители выяснили, что это были 13-летняя и 15-летняя школьницы из Ровно. Решается вопрос привлечения их родителей к административной ответственности.

"Полиция Ровенщины отмечает: в нынешних условиях полномасштабной войны демонстративное прослушивание вражеской музыки не только морально неприемлемо, но и может восприниматься как проявление пренебрежения к обществу, Вооруженным силам Украины и памяти погибших", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области вандал украл флаг с могилы военного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
