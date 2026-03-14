Актер Юрий Ткач признался, как алкоголь чуть не разрушил его брак

Актер Юрий Ткач признался, что долгое время в его жизни много места занимал алкоголь. Это даже серьезно повлияло на его семью

Актер отметил, что первые тревожные сигналы он заметил еще до знакомства с будущей женой. Тогда он почти постоянно находился в клубах. Однако впоследствии он заметил, что стал безответственным. Например, мог приехать на свадьбу позже молодых. Тогда он взял себя в руки. Однако в браке проблема снова повторилась.

"Алкоголь был в моей жизни, но через 10 лет он перерос уже в такую историю, что мы почти каждый вечер пили по 4 литра пива с кумом, мы там егегей - та же история, но она перешла в такую (бытовую). Соответственно, ухнуло по здоровью. И задумались", - говорит арт.

Сейчас, по словам актера, он стал относиться к своему здоровью внимательнее и пытается не возвращаться к старым привычкам, которые едва не разрушили его семью.

Справка. Юрий Ткач - украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" и "Танцы со звездами". Многим зрителям он знаком по проекту "Однажды под Полтавой".

На жене Виктории он женился в 2014 году. В прошлом году они отмечали 10-ю годовщину. В 2016 году у них родилась дочь Лиза.