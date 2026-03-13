В Одесской области уволили скандального мэра, которого приговорили к трем годам

иллюстративное фото: из открытых источников

Матвея Иванова освободили от должности городского головы Вилково после вступления в силу обвинительного приговора суда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Как известно, в начале 2026 года мэр города Вилково Матвей Иванов заключил соглашение с прокурором о признании вины в незаконной добыче полезных ископаемых.

Мэра приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили реальный срок отбывания наказания на один год испытательного срока с обязанностями периодически являться для регистрации в уполномоченный орган.

