В Одесской области уволили скандального мэра, которого приговорили к трем годам
Матвея Иванова освободили от должности городского головы Вилково после вступления в силу обвинительного приговора суда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".
Как известно, в начале 2026 года мэр города Вилково Матвей Иванов заключил соглашение с прокурором о признании вины в незаконной добыче полезных ископаемых.
Мэра приговорили к трем годам лишения свободы, но заменили реальный срок отбывания наказания на один год испытательного срока с обязанностями периодически являться для регистрации в уполномоченный орган.
Напомним, в Одесской области чиновники потребовали от предпринимателя десятки тысяч взяток. Оба чиновника получили подозрения.
