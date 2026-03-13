Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье

Вражеский дрон попал в авто патрульные. В результате атаки пострадал полицейский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Отмечается, что враг атаковал ударным БПЛА служебный автомобиль, патрульный в это время находился рядом и получил осколочные ранения.

"Коллеги оперативно эвакуировали его в безопасное место, предоставили помощь и передали медикам", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что это уже вторая вражеская атака на запорожских патрульных за двое суток.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские кафиры нанесли 899 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате этого три человека получили ранения.