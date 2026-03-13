В Черновцах во время войны строят торговый центр площадью более 16 тыс. кв. м
Открытие центра запланировано на конец 2028 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Современный торгово-развлекательный центр Tera Hall будет построен на окраине областного центра. Он будет четыре уровня, а общая площадь комплекса составит 16 150 кв. м.
Строительство уже началось по ул. Русской, 236.
Новый торгово-развлекательный центр сможет принимать около 10 тыс. посетителей в день по будням и 13 тыс. посетителей в выходные.
Ожидается, что Tera Hall будут посещать семьи с детьми, автомобилисты и активная молодежь 20-40 лет.
Как сообщалось, в Черновцах суд конфисковал имущество россиянки, которая оправдывала вооруженную агрессию против Украины. Это произошло летом 2024 года.
На Буковине загорелся дом: пострадал ребенок
