19:16  13 марта
Стало известно, какой будет погода на выходные
17:56  13 марта
На Закарпатье временно не работает пункт пропуска "Тиса"
17:11  13 марта
Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 22:50

В Черновцах во время войны строят торговый центр площадью более 16 тыс. кв. м

Читайте також українською мовою
фото: Retail & Development Advisor
Читайте також
українською мовою

Открытие центра запланировано на конец 2028 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Современный торгово-развлекательный центр Tera Hall будет построен на окраине областного центра. Он будет четыре уровня, а общая площадь комплекса составит 16 150 кв. м.

Строительство уже началось по ул. Русской, 236.

Новый торгово-развлекательный центр сможет принимать около 10 тыс. посетителей в день по будням и 13 тыс. посетителей в выходные.

Ожидается, что Tera Hall будут посещать семьи с детьми, автомобилисты и активная молодежь 20-40 лет.

Как сообщалось, в Черновцах суд конфисковал имущество россиянки, которая оправдывала вооруженную агрессию против Украины. Это произошло летом 2024 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
На Буковине загорелся дом: пострадал ребенок
10 марта 2026, 22:40
На Буковине заработал "банк на колесах"
10 марта 2026, 21:45
В Черновцах из-за потепления днем временно будут отключать отопление
09 марта 2026, 10:57
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Ровно подростки снимали видео под русскую музыку на фоне третей погибших героев
13 марта 2026, 22:45
В Житомирской области мужчина жестоко избил собаку в магазине
13 марта 2026, 22:20
В ООН заявили, что РФ забирала украинских детей по приказу Путина
13 марта 2026, 21:59
На Днепропетровщине военный СОЧ бегал с топором и пугал соседей
13 марта 2026, 21:45
В Одесской области уволили скандального мэра, которого приговорили к трем годам
13 марта 2026, 21:39
В Кривом Роге на улице произошла стрельба
13 марта 2026, 21:25
На Волыни перекрыли канал побега уклоняющихся в Белоруссию
13 марта 2026, 21:15
Без инженеров Украину сожрут
13 марта 2026, 20:37
Квартиры, паркоместо, дорогая иномарка: НАПК начало проверку в отношении руководителя Одесской прокуратуры
13 марта 2026, 20:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »