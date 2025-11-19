Фото: с открытых источников

Суд рассматривает новое дело против экс-вице-ппремьера Чернышева, в котором он уже внес часть залога

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

За бывшего вице-премьера Алексея Чернышева внесли залог в размере 51 млн гривен в рамках нового уголовного дела. Решение о мере пресечения рассматривалось в суде, где прокуратура настаивала на аресте и установлении залога в 55 млн грн, что соответствует части возможных незаконных доходов бывшего чиновника.

Следствие НАБУ и САП считает, что Чернышев получил неправомерные средства, часть из которых удалось подтвердить документально. Правоохранители отмечают, что сумма может быть больше, однако пока доказана лишь часть активов.

Чернышев уже фигурировал в предыдущем деле, по которому раньше вносили залог. Это дело является частью масштабной антикоррупционной операции НАБУ, в которой также арестованы другие чиновники, в частности советник Галущенко с залогом 126 млн грн. Следствие продолжает сбор доказательств и уточняет обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного производства.

В частности, экс-вицеппремьеру инкриминируют посещение конспиративного места, где он получил более миллиона долларов наличными. Кабинет Министров уже инициировал санкции против организаторов схемы. После окончательного решения суда прокуратура пообещала обнародовать детали дальнейших процессуальных действий.