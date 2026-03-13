На Закарпатье временно не работает пункт пропуска "Тиса"
Временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В пункте пропуска "Тиса" отсутствует электроснабжение.
В связи с этим, оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется.
"Принимаются меры по возобновлению электроснабжения. Просим учесть эту информацию при планировании поездки за границу", – отметили пограничники.
Напомним, недавно на Закарпатье был задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию. Ему грозит лишение свободы.
13 марта 2026, 15:19
Все блоги »