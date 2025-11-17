В Слуге народа назревает бунт из-за Ермака, – нардеп

иллюстративное фото: из открытых источников

Во фракции «Слуга народа» назревает бунт, включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду Коалиции

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, главное условие политической силы – увольнение главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Ранее нардепка Безугла призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича". Она обвинила главу Офиса в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны.

Напомним, в интервью зарубежным СМИ Андрей Ермак заявил, что некоторые политические силы используют "антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства".