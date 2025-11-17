18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 18:24

В Слуге народа назревает бунт из-за Ермака, – нардеп

17 ноября 2025, 18:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Во фракции «Слуга народа» назревает бунт, включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду Коалиции

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, главное условие политической силы – увольнение главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Ранее нардепка Безугла призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича". Она обвинила главу Офиса в "узурпации ума Зеленского" и призвав главу государства перезапустить ОП с новым руководителем и структурой войны.

Напомним, в интервью зарубежным СМИ Андрей Ермак заявил, что некоторые политические силы используют "антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства".

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
