В Кривом Роге на улице произошла стрельба
Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Кривом Роге
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеканал D1.
Как отмечается, днем 12 марта неизвестный совершил выстрел в сторону припаркованного автомобиля в Саксаганском районе. После чего уехала в неизвестном направлении.
Все произошло около одного из кафе, а стрелком мог быть местный криминальный авторитет.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в конце февраля в Кривом Роге военнослужащего ТЦК ударили ножом. Тогда же гражданские препятствовали законной деятельности военных.
Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: повреждены предприятие и дома, раненыВсе новости »
13 марта 2026, 08:19В Днепре загорелся жилой дом: женщина сгорела заживо
12 марта 2026, 20:55В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В ООН заявили, что РФ забирала украинских детей по приказу Путина
13 марта 2026, 21:59На Днепропетровщине военный СОЧ бегал с топором и пугал соседей
13 марта 2026, 21:45В Одесской области уволили скандального мэра, которого приговорили к трем годам
13 марта 2026, 21:39На Волыни перекрыли канал побега уклоняющихся в Белоруссию
13 марта 2026, 21:15Без инженеров Украину сожрут
13 марта 2026, 20:37Квартиры, паркоместо, дорогая иномарка: НАПК начало проверку в отношении руководителя Одесской прокуратуры
13 марта 2026, 20:35Украинские пограничники отбили российский штурм в Донецкой области
13 марта 2026, 20:11В Киевской области мужчина заказал убийство тещи ради имущества
13 марта 2026, 19:25Стало известно, какой будет погода на выходные
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
