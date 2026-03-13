13 марта 2026, 21:25

В Кривом Роге на улице произошла стрельба

иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы в Кривом Роге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеканал D1.

Как отмечается, днем 12 марта неизвестный совершил выстрел в сторону припаркованного автомобиля в Саксаганском районе. После чего уехала в неизвестном направлении.

Все произошло около одного из кафе, а стрелком мог быть местный криминальный авторитет.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в конце февраля в Кривом Роге военнослужащего ТЦК ударили ножом. Тогда же гражданские препятствовали законной деятельности военных.

стрельба полиция Кривой Рог Днепропетровская область происшествия
